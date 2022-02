Emiliano Sala - Reprodução

Publicado 23/02/2022 12:06 | Atualizado 23/02/2022 12:16

Análises feitas no corpo de Emiliano Sala concluem que o corpo do ex-jogador argentino foi exposto a níveis altos de monóxido de carbono, o que causou intoxicação, antes de o avião cair. O acidente também matou o piloto Dave Ibbotson, em janeiro de 2019. A informação foi confirmada pela justiça inglesa, que ainda não terminou de analisar os motivos da tragédia.

De acordo com o jornal francês Le Parisien, Sala perdeu a consciência após inalar altos níveis de monóxido de carbono. O nível de saturação, que representa a quantidade de oxigênio circulante no sangue, foi de 58%, antes de o avião cair no mar. O envenenamento pode ter sido causado pelo sistema de circulação de ar da aeronave.

O destino de Sala era o País de Gales, para se apresentar ao Cardiff, depois de ser vendido pelo Nantes, da França. O avião decolou às 19h15 (horário local) de 21 de janeiro de 2019, mas perdeu o sinal de contato às 20h15.

O corpo do ex-jogador foi encontrado apenas no dia 7 de fevereiro de 2019, enquanto o de Ibbotson nunca foi identificado.