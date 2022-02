Diego Maradona morreu em novembro de 2020 - Alejandro Pagni/AFP

Diego Maradona morreu em novembro de 2020 Alejandro Pagni/AFP

Publicado 23/02/2022 13:26 | Atualizado 23/02/2022 13:28

Nos últimos dias, uma conversa de Diego Armando Maradona Sinagra, filho do ex-jogador da Argentina, com o jornal AS, da Espanha, revelou um clima negativo com a Napoli, da Itália.

Diego contou que está insatisfeito por não receber nenhum convite do time italiano para assistir a partida entre Barcelona e Napoli, válida pela Liga Europa.

O pedido do filho, porém, não é em vão, já que o estádio que receberá o duelo carrega o nome de seu pai. Além disso, Maradona é ídolo das duas equipes, aumentando o peso do convite.

"Até hoje não me convidaram. Talvez o presidente esteja ofendido, embora não saiba se essa seja a palavra certa. Deve ter ficado zangado quando não fui à homenagem por causa da estátua e da questão da t-shirt. Mas para mim aquilo não foi uma homenagem. Fui à estátua que está visível para todos, que é para o povo. Não a uma estátua que está no balneário e que ninguém enxerga. Me dói já que sou um fã da Napoli", contou.

Após o empate de 1 a 1 no Camp Nou, Napoli e Barcelona se encaram na próxima quinta-feira (24), às 17 horas (horário de Brasília).