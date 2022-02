Danilo é o mais ferido em ataque a ônibus do Bahia - Foto: Arquivo pessoal

Publicado 25/02/2022 12:22

Após ataque ao ônibus do Bahia, a Polícia Civil tenta identificar as placas de dois veículos que participaram da emboscada. Alvos de bomba na noite da última quinta-feira (24), alguns jogadores do elenco do Bahia foram atingidos antes do jogo contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste. O caso mais grave foi o do goleiro Danilo Fernandes, que segue em observação no hospital.

Segundo nota emitida pela Polícia Civil, os suspeitos estavam posicionados no canteiro da Avenida Bonocô quando as bombas foram lançadas. Registros de câmeras locais estão sendo analisadas.

"Imagens de câmeras de seguranças então sendo recolhidas para identificar as placas dos dois veículos que estavam estacionados no canteiro da Av. Bonocô posicionados aguardando a passagem do ônibus para efetuar o ataque. Guias de perícia no veículo também foram expedidas", traz trecho da nota.

Os jogadores Danilo Fernandes e Matheus Bahia, que foram atingidos, passam bem. O médico do clube, Rafael Garcia, explica que Danilo teve múltiplos ferimentos na face, no pescoço e nos membros nos inferiores. Por isso, o atleta passou a noite e segue no hospital para exames complementares e avaliação de um oftalmologista.

"Danilo foi o jogador mais atingido. Ele tinha lesões tanto nos membros inferiores, nas duas pernas, como em face e tórax. Por essa gravidade das lesões, a gente optou por levar ao hospital para uma investigação maior das lesões, com alguns exames complementares. Ele está bem, não teve nenhuma lesão grave, porém passará a noite no hospital para o resultado de alguns exames e observação.", disse o médico do Bahia.

"Matheus também foi atingido por estilhaços, pedaços de vidro pegaram no tórax e membro superior. E poucas coisas da face. Mas, por apresentar uma irritação ocular, a gente achou por bem, junto com a comissão, afastá-lo do jogo.", completou.

Apesar de tudo que aconteceu, o Bahia foi a campo e venceu por 2 a 0 o Sampaio Correa. O jogador Marcelo Cirino não foi atingido por estilhaços, mas estava próximo ao local em que houve o impacto da bomba e foi afastado da partida por abalo psicológico.