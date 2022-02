Tite está no comando da Seleção desde 2016 - AFP

Publicado 25/02/2022 12:38

Em entrevista ao vivo ao canal SporTV, Tite garantiu que deixará o comando da Seleção após a disputa da Copa do Mundo do Catar, entre novembro e dezembro. O treinador não quis se aprofundar no assunto, nem falar sobre o futuro. Ele está no comando do Brasil desde desde 2016 e tem 70 jogos.

"Eu tenho consciência exata da minha participação. Vou até o final do Mundial. Não é o momento de falar sobre isso, mas também não quero me omitir, não é do meu perfil", afirmou o treinador, revelando o sonho de coroar sua despedida com o título da Copa.



"Não quero vencer de qualquer forma. Venci tudo na minha carreira, só me falta o Mundial".



Tite também falou mais uma vez da dificuldade de enfrentar seleções europeias como teste e não gostou de a Fifa ter remarcado o duelo com a Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, no jogo suspenso pela invasão de agentes da Anvisa.



"É contraproducente. Não vai trazer benefício algum para nós".