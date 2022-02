Casagrande - Foto: Reprodução

Publicado 25/02/2022 12:27

Rio - As declarações de Neto durante o programa "Os Donos da Bola", na última quinta-feira, seguem gerando polêmica. Nesta sexta, o comentarista da TV Globo Walter Casagrande detonou a atitude do apresentador e afirmou que ele é uma pessoa desrespeitosa.

“O que o Neto, apresentador da Band, fez em relação à mãe do Abel Ferreira não foi e nem nunca será liberdade de expressão. Também achei as falas do Abel erradas, mas podemos respondê-las dentro de uma opinião e não de um desrespeito ou ataque gratuito”, escreveu Casão em seu blog no "GE".

"Achei feia e desnecessárias as falas do Neto, de quem tentei ser amigo, mas não deu. Não tenho nada contra. Não gosto quando grita, quando coloca as mãos como quem está querendo mostrar o pinto para as pessoas, é uma “BAITA” grosseria diante de muitos telespectadores que gostam dele. Você é desrespeitoso e muitos vão imitar esse comportamento”, completou.

ENTENDA O CASO



Neto se irritou com a declaração de Abel Ferreira após o empate em 2 a 2 entre Palmeiras e Athletico-PR, pela Recopa, na última quarta-feira. O técnico alviverde afirmou que o "jogo é jogado" e quem até os pais falam sobre "jogo falado". Além disso, o treinador disse que "jornalistas falam sobre treinadores sem o curso de treinador" As críticas irritaram Neto, que rebateu as falas do treinador.



"Você é tonto? O que você quer, [Abel Ferreira]? Que o cara que se formou em jornalismo, que o cara que jogou bola [fale de ciência]? Nós estamos te elogiando. O que você quer? E a imprensa não vai em cima? O jornalista tem que falar de ciência? O ex-jogador não pode falar que você mexeu errado? A sua mãe sabe mais? Sabe fazer bacalhau, sabe fazer cacetinho? A minha mãe sabe de futebol, talvez a sua não saiba", disse Neto.



"Quando ele coloca a mãe no meio, eu já fico bravo. A mãe é uma coisa sagrada. 'A minha mãe sabe de futebol'. A sua mãe seria tão covarde quanto você para enfrentar o Chelsea? Talvez sua mamãe não seria. Para mim, você foi covarde. Você acha que é colonizador. E quando faz isso, é porque está indo embora. E coloca a culpa na imprensa, no jornalista. [...] Se o Abel perder esse título [da Recopa Sul-americana, vai ter cobrança em cima dele, eu acho que ele vai embora", completou.