Vinicius Junior - AFP

Vinicius JuniorAFP

Publicado 26/02/2022 18:25

Rio - Com contrato com o PSG somente até o meio do ano, o atacante Kylian Mbappé parece estar a cada dia mais perto do Real Madrid. Porém, a negociação do francês pode não estar alegrando a todo mundo no clube espanhol. De acordo com informações do "Diario Gol", a negociação com campeão do mundo de 2018 estaria travando a renovação de contrato de Vinicius Junior com o Real.

Destaque do clube espanhol nesta temporada, o brasileiro tem contrato até 2024 e estava em vias de assinar um novo vínculo até 2027. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano. o atacante iria receber um aumento e sua multa rescisória seria na casa de 1 bilhão de euros.

Ainda segundo o portal espanhol, o ex-jogador do Flamengo exigiu ter um dos maiores salários do elenco, principalmente para não se sentir na sombra de Mbappé. No entanto, o Real Madrid agora está priorizando a chegada do francês e paralisou as negociações. Vinicius Junior receberia atualmente 3,2 milhões de euros líquidos por temporada, que somados aos bônus podem chegar a aproximadamente 4 milhões de euros por ano.

O salário estaria sendo considerado baixo pelo brasileiro, especialmente quando comparado aos vencimentos de outros jogadores com desempenho inferior. O galês Gareth Bale, por exemplo, estaria recebendo cerca de 13 milhões de euros por temporada.