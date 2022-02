Após ataque cardíaco, Eriksen volta aos gramados pelo Brentford, da Inglaterra - Reprodução: Twitter

Publicado 26/02/2022 15:28

Depois de sofrer um ataque cardíaco no dia 12 de junho de 2021, defendendo a Dinamarca em um jogo da Eurocopa contra a Finândia, Christian Eriksen voltou aos gramados neste sábado (26).

O meio-campista do Brentford, da Inglaterra, entrou em campo aos 13 minutos do segundo tempo contra o Newcastle, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês.

Na época do infarto, que só foi revertido graças à ação rápida dos companheiros de seleção e dos paramédicos presentes e atentos no local, o meia ainda pertencia ao Inter de Milão. Contudo, como não poderia atuar pelo clube italiano, rescindiu o contrato.

Eriksen ficou um tempo sem clube e até chegou a treinar no Ajax, clube em que foi revelado, mas acertou sua ida ao BrentFord.