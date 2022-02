Mundial de Clubes - AFP

Mundial de ClubesAFP

Publicado 26/02/2022 13:35

Rio - Após muita expectativa, a Fifa decidiu manter para as edições de 2022 e 2023 o formato do Mundial de Clubes com sete equipes. Em seu orçamento para a competição do ano que vem, a entidade estimou o gasto em até 20 milhões de dólares (cerca de R$ 100 milhões). O valor está em documento aprovado nesta quinta-feira pelo Conselho da entidade. As informações são do portal "UOL".

Vale lembrar que calendário de 2022 será bastante apertado por conta da disputa da Copa do Mundo do Catar, que irá acontecer no fim do ano. Com isso, é bem provável que a edição do Mundial de Clubes desde ano aconteça novamente em fevereiro do ano que vem, assim como aconteceu com a edição do ano passado que aconteceu neste mês, já em 2022.

A edição de deverá acontecer em dezembro do ano que vem, o que deve fazer com que dois Mundiais de Clubes aconteçam no mesmo ano. Para 2024, a Fifa tem possibilidades de tirar do papel o Super Mundial de Clubes, com 24 participantes, com até oito europeus e seis sul-americanos.

A pandemia frustrou a entidade ao impedir a realização do Mundial remodelado que ocorreria entre junho e julho do ano passado, na China. Com torneios de seleções, como a Eurocopa e a Copa América, adiados de 2020 justamente para o meio do ano passado ficou inviável estrear o novo Mundial, que ocuparia no calendário o espaço da deficitária Copa das Confederações.

O Mundial de Clubes neste formato com sete concorrentes começou em 2005, no Japão. Em 2000, no Brasil, a Fifa organizou seu primeiro campeonato de clubes com oito participantes, em parceria com a empresa de marketing esportivo ISL, mas a falência do patrocinador encerrou o formato, que teria sequência em 2001 na Espanha.