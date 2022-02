Jogadores brasileiros pedem ajuda para sair da Ucrânia em meio à guerra - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 26/02/2022 12:57 | Atualizado 26/02/2022 13:07

Três jogadores brasileiros que atuam no Dnipro, da Ucrânia, conseguiram deixar o país. Busanello, cria da Chapecoense, Felipe Pires, que já teve passagem pelo Palmeiras e Fortaleza, e Bill, emprestado pelo Flamengo ao clube ucraniano, chegaram à Romênia na madrugada deste sábado (26) e devem aterrissar no Brasil neste domingo.

Bill fez um apelo nas redes sociais pedindo para que as pessoas façam orações por aqueles que ainda estão no país.

"Pessoal, conseguimos sair pela fronteira Ucrânia x Romênia! Graças a Deus deu tudo certo. Estou no aeroporto a caminho do Brasil, mas a nossa luta não terminou. Tem outras pessoas presas na Ucrânia sem saber o que fazer e sem saber pra onde ir. Orem, ajudem, façam o que for possível para tentar resgatá-los daquele caos que está. Oremos.", publicou.

Atletas de Dínamo de Kiev e Shakhtar Donetsk seguem em um bunker de um hotel com suas famílias, em Kiev, capital da Ucrânia.

Os pedidos de ajuda ao governo brasileiro são incessantes, visto que, segundo relato dos jogadores, o governo português já conseguiu tirar atletas de Portugal para retornarem ao seu país.