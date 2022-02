Real Madrid venceu mais uma - AFP

Publicado 26/02/2022 17:16

Rio - O Real Madrid venceu mais uma pelo Campeonato Espanhol. Contra o Rayo Vallecano, fora de casa, a equipe comandada por Carlo Ancelotti levou a melhor e venceu por 1 a 0. O gol da partida foi marcado aos 39 minutos do segundo tempo. O francês Benzema decidiu a partida.

O brasileiro Vinicius Junior esteve em campo e foi decisivo na vitória. Apesar de não ter feito uma grande partida, o ex-jogador do Flamengo foi responsável pela assistência que terminou na conclusão perfeita de Benzema, que garantiu ao Real mais três pontos.

Com o resultado, o Real Madrid segue na ponta do Campeonato Espanhol com 60 pontos somados. O Sevilla ocupa a segunda colocação e tem nove pontos a menos que o clube de Madri. Já o Rayo Vallecano perdeu uma posição e está em 12º lugar, com 31 pontos.

Na próxima rodada o Real Madrid enfrenta o Real Sociedad, no dia 5 de março, no Santiago Bernabéu, às 17horas. No dia seguinte, o Vallecano terá pela frente o Cádiz, às 10 horas.