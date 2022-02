Fluminense derrotou o Vasco por 2 a 0 no Nilton Santos - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 26/02/2022 18:58 | Atualizado 26/02/2022 19:33

Rio - O Fluminense segue com sua sequência positiva na temporada. Com uma equipe alternativa, o Tricolor se impôs contra o Vasco, no Nilton Santos, venceu com tranquilidade por 2 a 0 e se manteve na liderança da Taça Guanabara. A vitória foi a nona consecutiva em 2022, oito pelo Estadual e uma pela Libertadores.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 24 pontos na primeira colocação da competição. Na próxima rodada, o Tricolor encara o Resende, no próximo sábado, em Volta Redonda. Antes, o clube das Laranjeiras joga pela Libertadores contra o Millonarios, em São Januário.

Derrotado contra o Botafogo, o Vasco perde mais um clássico e continua na terceira colocação com 19 pontos. O Cruzmaltino enfrenta a Ferroviária, fora de casa, pela Copa do Brasil na próxima quarta e depois volta a jogar pelo Carioca no domingo contra o Flamengo.

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Fluminense no Nilton Santos. Com apenas cinco minutos, o Tricolor saiu na frente do placar. Após bela trama de meio-campo envolvendo Martinelli, Nonato e Ganso, Germán Cano finalizou com perfeição e abriu o placar no Nilton Santos.

Mesmo na frente do placar, o Flu seguiu dominando e balançou as redes novamente aos 15 minutos. Wellington lançou Cano, que tocou para Jhon Arias finalizar sem goleiro. No entanto, o lance acabou sendo anulado porque o argentino estava impedido.

Na parada técnica, Zé Ricardo reclamou bastante da postura da equipe. O Vasco voltou um pouco mais concentrado e o Fluminense teve uma certa oscilação por dez minutos. Porém, na parte final da segunda etapa voltou a dominar.

Nonato e Martinelli tiveram boas chances de ampliar, mas pararam em boas defesas de Thiago Rodrigues. Porém, aos 36 minutos não deu para o goleiro do Vasco. Ganso cobrou escanteio, Nonato se antecipou a zaga vascaína e colocou a bola no fundo das redes do Cruzmaltino.

Antes do intervalo, Pineida perdeu uma grande chance de fazer o terceiro para o Fluminense. E Nenê cobrando falta obrigou Marcos Felipe a fazer uma bela defesa, na única chegada com perigo do Vasco na etapa inicial.

O segundo tempo começou com as duas equipes em uma postura diferente. O Fluminense mais recuado e o Vasco buscando uma reação. No entanto, nenhuma das duas estratégias dava muito certo, o Cruzmaltino pouco criava e o Tricolor não conseguia aproveitar os contra-ataques.

Abel Braga e Zé Ricardo fizeram mudanças na equipe para alterar o panorama da partida. O Fluminense conseguiu corrigir os erros no meio-campo e a partida ficou mais equilibrada. Aos 30 minutos, o Tricolor chegou com muito perigo. Yago Felipe recebeu de Pineira e tocou para Willian Bigode, Thiago Rodrigues fez grande defesa, salvando o Vasco.

Nos últimos minutos, o Fluminense voltou a ter o controle do clássico, mas não conseguiu fazer mais gols. No entanto, o resultado positivo já estava consolidado e o Tricolor conquistou a sua nona vitória seguida na temporada.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 0 VASCO



Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Daniel do Espírito Santo Parro

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Cartões amarelos: Bruno Nazário, Matheus Barbosa, Andrey (VAS)

Cartão vermelho:

Gols: Germán Cano, do Fluminense, aos 6'/1ºT; Nonato, do Fluminense, aos 37'/1ºT



FLUMINENSE: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Pineida; Wellington (Luiz Henrique), Martinelli (Yago Felipe), Nonato e Ganso (André), Arias (Matheus Martins) e Cano (Willian Bigode)/ Técnico: Abel Braga



VASCO: Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar; Matheus Barbosa (Zé Gabriel), Juninho (Luiz Henrique); Bruno Nazário (Jhon Sánchez), Nenê (Andrey), Gabriel Pec (Getúlio); Raniel / Técnico: Zé Ricardo