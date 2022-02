Villasanti - Grêmio/Divulgação

VillasantiGrêmio/Divulgação

Publicado 26/02/2022 19:13

Rio - Mais um momento lamentável aconteceu no futebol brasileiro neste sábado. A delegação do Grêmio foi recebida com pedras por torcedores do Internacional, antes do clássico no Beira-Rio. O paraguaio Mathías Villasanti precisou de atendimento dos médicos do clube, por conta de cortes no rosto causados pelos estilhaços do vidro quebrado com o impacto das pedras.

Além do atleta, outros jogadores acabaram se ferindo com menos gravidade. Villasanti será levado para um hospital na região e já aguarda a chegada de uma ambulância para chegar com todos os cuidados necessários, mesmo após o atendimento dos médicos do clube.

Na última quinta-feira, antes da partida entre Bahia e Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste, o ônibus do clube de Salvador foi atacado quando o veículo estava a caminho da Fonte Nova. O próprio clube divulgou as imagens e disse que bombas foram jogadas para dentro do veículo.

O goleiro Danilo Fernandes foi o mais afetado com o ocorrido. O jogador do Bahia, por pouco, não perdeu a visão. Ele foi atingido por estilhaços e teve que receber atendimento após o ocorrido.