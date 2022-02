Jorge Jesus - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 26/02/2022 18:56

Rio - Ex-jogador do Barcelona e campeão da Copa do Mundo de 2002, Edmílson falou sobre os técnicos Abel Ferreira, do Palmeiras, e Jorge Jesus, ex-comandante do Flamengo. O ex-defensor afirmou que o atual comandante do Verdão é superior e minimizou o trabalho do Mister campeão da Libertadores de 2019

"Acho o Abel Ferreira dez vezes melhor do que o Jesus. Para mim, ele tem o controle de tudo. Vestiário, comportamento e o campo. Melhor contratação do Palmeiras nos últimos tempos. O Jorge Jesus pegou o time montado", disse em entrevista à Rádio Jovem Pan.

Edmílson seguiu comparando os dois e afirmou que o elenco do Flamengo tinha um diferencial muito grande em relação ao do clube paulista.



"Do time que ele ganhou a Libertadores só dois não tinham jogado na Europa. O Rodrigo Caio e o Arão. Todo o resto entendia o que ele queria dentro e fora de campo. Dá um time assim na mão do Abel Ferreira. Pode ter certeza de que seria ofensivo. Ele trabalha com a qualidade que ele tem", disse.