Médicos tentam fazer curativo em atleta após ser atingido por estilhaçosImagem: Divulgação/Grêmio

Publicado 27/02/2022 13:16

Villasanti, volante do Grêmio, foi atingido com estilhaços de vidro da pedrada que acertou o ônibus da delegação gremista, na chegada ao Beira-Rio, para o Gre-Nal deste último sábado (26), que aconteceria às 19h.

Segundo informação da equipe médica, o jogador sofreu traumatismo craniano e concussão, lesão cerebral causada por uma pancada, mas passa bem. Após passar por exames, ele permanece sob observação no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

"Atleta está bem. Sob cuidados no hospital Moinhos de Vento. Fez todos os exames do protocolo de traumatismo e concussão do hospital. Teve um TCE (traumatismo craniano) e, em virtude do traumatismo, uma concussão cerebral. Atleta não tem fratura na cabeça. Tem escoriações no rosto e trauma no quadril", diz o comunicado do Grêmio.

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, visitou Villasanti no hospital após o ocorrido.

"Ele está bem, na medida do possível. Vai se recuperar e logo estará conosco novamente", disse.

Em apoio, o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, declarou que o clube quer colaborar para a identificação dos autores ao ataque.