Bill (meia-atacante) - Está emprestado ao Dnipro-1, da Ucrânia, por uma temporada. O jovem revelado no Ninho do Urubu pode ser comprado (opção prevista no contrato de empréstimo) por 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 6,6 milhões) - Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 27/02/2022 11:16 | Atualizado 27/02/2022 11:23

O jogador Fabrício Rodrigues da Silva Ferreira, conhecido como Bill, desembarcou em território brasileiro, na manhã desde domingo (27), depois de passar por tensão na Ucrânia. O atleta atua pelo clube ucraniano Dnipro e precisou atravessar a fronteira com a Romênia para conseguir voltar ao Brasil.

Bill é nascido em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e teve como ex-clube o Flamengo. Ele e mais dois colegas de clube tiveram de percorrer mais de 1 mil quilômetros a fim de voltar para casa.

A preocupação com jogadores brasileiros na Ucrânia começou após as tropas russas invadirem o território ucraniano, na última quinta-feira (24). Os dois países entraram em guerra em que forças das duas nações travam uma batalha pelo controle de Kiev, capital da Ucrânia.