Rede Globo - Reprodução

Publicado 27/02/2022 18:32

Rio - O técnico argentino Marcelo Bielsa foi demitido do Leeds United, após o clube inglês sofrer goleadas consecutivas pelo campeonato nacional. Com um estilo controverso, mas bastante intenso, o comandante tem muitos admiradores no futebol. Em seu perfil oficial no Twitter, o repórter da Globo, Eric Faria, projetou o argentino dirigindo um clube brasileiro.

"Com a demissão do Marcelo Bielsa no Leeds e as SAF’s entrando por aqui, seria um delirio muito grande imaginar esse cara dirigindo um time brasileiro? Eu gostaria muito de ver o impacto que causaria no nosso campeonato. Quem se habilita?", disse.

O Leeds United anunciou neste domingo a demissão do técnico Marcelo Bielsa, conhecido pelo apelido carinhoso de "El Loco". Após quase quatro anos no comando do clube inglês, assumido por ele em junho de 2018, o argentino encerra, assim, o trabalho mais longo de sua movimentada carreira.



Durante a trajetória, Bielsa conseguiu colocar o nome na história do Leeds, clube com um passado vitorioso, dono de dois títulos do Campeonato Inglês entre o fim da década de 1960 e o início de 1970, além de um na temporada 1991/1992. Nos últimos anos, contudo, o time viveu um momento de decadência e chegou a cair para a terceira divisão.



Em 2020, sob o comando de Bielsa, o Leeds foi campeão da Championship, a segunda divisão inglesa, e conseguiu voltar à Premiere League após 16 anos em divisões inferiores. Na temporada passada, a primeira após o acesso, terminou em nono lugar da liga inglesa, em campanha que começou a dar projeção ao atacante Raphinha, hoje um dos destaques da seleção brasileira.