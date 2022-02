Villasanti - Grêmio/Divulgação

Publicado 27/02/2022 15:48

O Grêmio divulgou que o volante Villasanti recebeu alta do Hospital Moinhos de Vento, na manhã deste domingo (27), depois de ter constatado um traumatismo craniano e concussão, lesão cerebral causada por uma pancada na cabeça.

O fato ocorreu após o ataque a pedras ao ônibus do clube antes do clássico com o Internacional (Gre-Nal), no Beira-Rio. A partida foi suspensa pela Federação Gaúcha de Futebol.

De acordo com a nota divulgada pelo clube sulista, o atleta foi encaminhado para casa e está bem, porém será monitorado e receberá acompanhamento do departamento médico nas próximas 24 horas. Villasanti deve se reapresentar no CT Luiz Carvalho na segunda-feira (28).

A caminho do Beira-Rio, com partida prevista para as 19h de sábado (26), o ônibus da equipe do Grêmio foi atacado por pedras e causou danos e ferimentos em Villasanti, mais graves, e em Campaz e Thiago Santos, os machucados foram brandos. Dois suspeitos foram presos ainda na noite de sábado.