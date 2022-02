Roman Yaremchuk - AFP

Roman YaremchukAFP

Publicado 27/02/2022 21:19 | Atualizado 27/02/2022 21:26

Rio - O futebol é capaz de proporcionar momentos incríveis mesmo em dias complicados. Nascido na Ucrânia, Roman Yaremchuk, atacante do Benfica, se emocionou neste domingo, ao ser ovacionado pelos torcedores da sua equipe ao entrar no segundo tempo da partida entre a equipe de Lisboa e o Vitória de Guimarães, pelo Campeonato Português. O jogador não segurou as lágrimas ao perceber a reação do público.

O vídeo com o momento foi compartilhado nas redes sociais do clube português e rapidamente viralizou. Nas imagens, também é possível ver diversos torcedores segurando cartazes com mensagens de paz e repúdio à guerra entre Rússia e Ucrânia.

Revelado pelo Dinamo de Kiev, Roman Yaremchuk chegou ao Benfica no começo da atual temporada europeia. O jogador, de 26 anos, já passou pelo Gent, da Bélgica. Na atual temporada, ele atuou em 32 partidas, marcou oito vezes e deu quatro assistências.