Roman Abramovich - Divulgação

Roman Abramovich Divulgação

Publicado 27/02/2022 19:52

Rio - Roman Abramovich segue sendo dono do Chelsea, segundo o "Daily Mail". Embora o empresário russo tenha afirmado no último sábado que deixaria o comando do clube inglês, o ato é visto como uma ação simbólica, mas não técnica.



No último sábado, Abramovich publicou um comunicado em que abre mão do comando do Chelsea e transfere todas as responsabilidades para a fundação de caridade do clube. No entanto, o objetivo do afastamento é para que os Blues não seja alvo de abuso por qualquer ligação que o empresário tenha com Vladimir Putin, presidente da Rússia.

Na prática, nada muda na equipe dirigida por Thomas Tuchel. Bruce Buck, presidente dos Blues, também é o responsável pela fundação de caridade do Chelsea, além de outros membros que já trabalham na franquia londrina. Além disso, Marina Granovskaia e Peter Cech seguem à frente no comando do futebol.

Desde que chegou ao Chelsea, em 2004, Roman Abramovich provocou uma revolução no clube. Em seu período, os londrinos conquistaram cinco títulos de Premier League, duas taças da Champions League, um Mundial de Clubes, cinco Copas da Inglaterra e três Copas da Liga Inglesa.