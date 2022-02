Novo gramado do Maracanã tem detalhes publicados nas redes sociais - Divulgação: Twitter/Maracanã

Publicado 27/02/2022 16:21

O gramado do Maracanã tem passado por revitalização nos últimos meses depois de ter recebido muitas críticas em 2020 e 2021, por conta do alto número de jogos que prejudicaram o estado da grama. O novo campo é híbrido, dessa forma, mistura a grama normal com a sintética, a fim de preservação.

Com o objetivo de esclarecer todos os detalhes, a comunicação do estádio atualiza os torcedores por meio das redes sociais. Neste sábado (26), uma foto foi divulgada.

Casa do Flamengo e do Fluminense, o Maracanã deve voltar a ser utilizado na segunda quinzena de março. Contudo, logo depois, o estádio será cedido à seleção brasileira para a partida contra o Chile, no dia 24 de março, às 20h30 (horário de Brasília).