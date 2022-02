Neymar ao lado de Mbappé - AFP

Publicado 27/02/2022 16:42

Rio - O futuro de Kylian Mbappé segue indefinido, mas por mais que a possibilidade dele deixar o PSG seja maior, os torcedores do clube de Paris podem ter algumas esperança em sua permanência. O jogador, que se tornou o segundo maior goleador da história do clube, após fazer dois gols contra o Saint-Etienne, admitiu que fazer história pelo clube francês é algo que o motiva.

"Falta só o Cavani para eu me tornar o maior goleador da história do PSG. Veremos o que acontece. Ser o máximo artilheiro do Paris Saint-Germain é algo que não se pode ignorar", afirmou o atacante



O uruguaio lidera a lista com 200 gols. Por mais que Mbappé seja um grande jogador, ele dificilmente irá conseguir superar Cavani se não renovar o contrato com o PSG. Atualmente, o francês tem 156 gols pela equipe de Paris, 44 a menos que o jogador do Manchester United.

Mbappé está na mira do Real Madrid desde a última temporada, mas ainda não assinou nenhum acordo com o clube espanhol. O contrato do atacante com o clube francês vai até o o meio de 2022.