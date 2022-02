Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

PedroMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/02/2022 14:30 | Atualizado 27/02/2022 14:32

O nome de Pedro, atacante do Flamengo, tem aparecido bastante nas bancadas de futebol dos últimos dias. A posição de reserva da equipe rubro-negra agitou o mundo da bola e, durante o programa "Jogo Aberto", da última sexta (25), o comentarista e ex-jogador do Palmeiras, Denílson, deu um conselho ao jogador do clube carioca.

O comentarista da Band disse que seria melhor ele deixar o Rubro-Negro para ser protagonista vestindo a camisa do Palmeiras.

"O Pedro, vem ser feliz, pai. Aqui que você vai jogar, aqui você vai se consagrar. O Dudu vai te consagrar! Vai ficar fazendo o que aí na casinha? O time é bom, mas vem ser feliz, você não é para ficar na casinha, você é protagonista, malandro, vem para o Palmeiras ser protagonista", falou Denílson.

O clube Alviverde não pretende desistir do camisa 9 e, caso o Flamengo indique possibilidade de negociações pelo atacante, pode oferecer mais de 20 milhões de euros, cerca de R$ 116 milhões, o que o clube estaria disposto a pagar anteriormente.

Na quinta-feira (24), foi noticiado de que o Flamengo não tem intenção de negociar o atacante.