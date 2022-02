Gianni Infantino, presidente da Fifa - AFP

Publicado 28/02/2022 15:36

Zurique (SUI) - Nesta segunda, a Fifa reavaliou as sanções impostas à Rússia devido ao conflito militar com a invasão à Ucrânia e suspendeu a Federação de Futebol Russa. Sendo assim, o país está proibido de disputar as Eliminatórias e, consequentemente, a Copa do Mundo no Qatar.

A decisão foi tomada em coordenação com a Uefa e vale também para as categorias de base e futebol feminino. Antes disso, no domingo, a Fifa já havia aplicado algumas punições contra a Rússia. Entre elas, o jogo em campo neutro, sem público, sem hino e sem bandeira do país.



O próximo compromisso da Rússia seria no dia 24 de março, contra a Polônia, pela repescagem das Eliminatórias da Europa. Nesta semana, o presidente da Federação da Polônia havia se manifestado se recusando a jogar contra a seleção russa.



Ainda não se sabe se a Polônia está classificada automaticamente à próxima fase das Eliminatórias ou se outra solução será tomada. A Uefa é a responsável por encontrar essa solução.