Ribery sofre traumatismo craniano leve após acidente de carro na Itália - Foto: Divulgação/Salernitana

Ribery sofre traumatismo craniano leve após acidente de carro na ItáliaFoto: Divulgação/Salernitana

Publicado 28/02/2022 13:49 | Atualizado 28/02/2022 13:51

Rio - O meia-atacante Franck Ribéry sofreu no último domingo, um traumatismo craniano leve após um acidente de carro na aldeia de Laura, no sul da Itália de Capaccio, que fica cerca de 40 quilômetros de Salerno, província de Salernitana, o atual clube do jogador francês de 38 anos. A informação é do jornal 'La Gazzetta dello Sport'.

Ainda de acordo com o jornal italiano, o jogador colidiu com um poste de semáforo e foi imediatamente socorrido. Em seguida, foi levado ao hospital Battipaglia, onde recebeu alta com 'um leve ferimento na cabeça'.

"Após um acidente de carro, o jogador de futebol Franck Ribéry, que não dirigia o carro, sofreu um leve ferimento na cabeça. Por precaução, o atleta permanecerá em repouso por alguns dias", diz o comunicado oficial do Salernitana.

Franck Ribéry foi contratado pelo Salernitana nesta temporada e disputa a primeira divisão do Campeonato Italiano. Desde que foi anunciado, o meia-atacante disputou 17 partidas, não marcou nenhum gol e nenhuma assistência.