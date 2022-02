MC Lan e Silvio Santos marcam presença no jogo do Orlando City - Foto: Reprodução/Instagram

MC Lan e Silvio Santos marcam presença no jogo do Orlando CityFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 28/02/2022 14:29

Rio - Durante a vitória do Orlando City sobre o Montréal neste domingo (27), pela Major League Soccer - com gol de Alexandre Pato - uma presença ilustre esteve presente no camarote do estádio, o apresentador Silvio Santos, sogro do atacante. Além do empresário, uma outra personalidade brasileira no Orlando City Stadium, foi o funkeiro MC Lan. Ambos apareceram bebendo e conversando em fotos e vídeos nas redes sociais.



Nos registros publicados por Patricia Abravanel aparecem ela, Silvio e sua esposa Íris Abravanel, as filhas Renata, Rebeca e Daniela e genros assistindo ao jogo. Os netos do apresentador também estavam no local. Mostrando que é pé quente, Silvio Santos assistiu ao primeiro gol marcado por Alexandre Pato desde que foi contratado pelo Orlando City, em fevereiro do ano passado.



Em sua postagem, MC Lan escreveu que a presença na partida foi uma continuação das comemorações do seu aniversário, que foi celebrado na última quinta-feira (24).



Depois de seis meses fora, Pato voltou a ter condições de jogar. Anunciado em 2021 como reforço da equipe norte-americana, o atacante brasileiro de 32 anos viu sua passagem pela MLS ser interrompida logo no início da temporada após uma lesão no joelho. Recentemente, o jogador renovou o seu vínculo com o Orlando até o final de 2022.