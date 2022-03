Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 28/02/2022 17:15

Rio - Ralf Rangnick, técnico do Manchester United, tem dúvidas com relação a continuidade de Cristiano Ronaldo no clube na próxima temporada, segundo o "Manchester Evening News". O alemão quer que os Red Devils busquem um atacante jovem na próxima janela de transferências.



Na atual temporada, o camisa sete iniciou algumas partidas no banco de reservas sob comando de Ralf Rangnick. Embora o português não tenha caído nas graças do comandante interino, o contrato do atacante tem duração até 2023.

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo vive seu pior momento na carreira. Em 2022, o atleta anotou apenas um gol diante do Brighton no último dia 15 de fevereiro. Na atual temporada, o jogador soma 15 gols e três assistências em 30 partidas disputadas.



Apesar da chegada de Jadon Sancho e do surgimento de Anthony Elanga, o Manchester United não consegue convencer e apresentar boas partidas. Na próxima janela de transferências, nomes como Harry Kane e Erling Haaland devem estar na pauta dos Diabos Vermelhos.