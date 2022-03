Loco Abreu não é mais técnico do Always Ready - Foto: Divulgação/Always Ready

Loco Abreu não é mais técnico do Always ReadyFoto: Divulgação/Always Ready

Publicado 28/02/2022 19:44

Rio - O técnico Loco Abreu, ídolo do Botafogo, foi demitido do Always Ready, da Bolívia nesta segunda-feira, após um mês no comando do clube boliviano. A informação é do jornalista argentino César Luis Merlo, do “TyC Sports”.

O ex-jogador uruguaio somou apenas quatro partidas, com uma vitória, um empate e duas derrotas, pelo Campeonato Boliviano. O clube é o atual vice-campeão boliviano e está classificado para a Copa Libertadores da América.

Loco Abreu foi anunciado como o novo técnico do Always Ready no dia 31 de janeiro e tinha assinado contrato por uma temporada, com a missão de substituir o treinador paraguaio Pablo Godoy, que ficou no comando das divisões inferiores do clube boliviano.