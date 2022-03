Thiago Maia volta a ficar à disposição no Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 06/03/2022 12:26

Como era esperado, Isla não ficará nem no banco de reservas no clássico contra o Vasco, neste domingo às 16h no Nilton Santos. Mas a novidade na lista de relacionados do Flamengo é a presença de Thiago Maia, recuperado de um corte profundo na perna esquerda.



O volante desfalcou o Rubro-Negro contra Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil, Botafogo e Resende, pelo Campeonato Carioca. Por outro lado, Gustavo Henrique e Rodrigo Caio seguem fora por problemas físicos.



Já Isla foi cortado por indisciplina, além de ter levado multa, ao não enfrentar o Resende por alegar quadro viral e no mesmo dia ser gravado em uma festa de madrugada.



O Flamengo deve ir a campo com: Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, Willian Arão, João Gomes (Andreas Pereira) e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Arrascaeta; Gabigol.