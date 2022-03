Nova camisa da Napoli em homenagem a Maradona, na cor vermelha - Reprodução

Publicado 05/03/2022 18:28

Nápoles (ITA) - Seguindo a linha de outro uniforme comemorativo lançado em novembro de 2021 como homenagem ao ídolo, Diego Maradona, o Napoli lançou nesta semana um modelo em cor predominantemente vermelho.

Além da tonalidade diferenciada, o uniforme conta com a imagem de Don Diego em formato de espiral, relembrando mais uma vez o ex-atleta que também foi responsável por “rebatizar” o Estádio San Paolo (hoje Diego Armando Maradona) em forma de homenagem após seu falecimento, ocorrido em 25 de novembro de 2020.



Com relação a utilização do modelo novo pela equipe da cidade de Napóles, a ocasião escolhida é de suma importância para as pretensões dos comandados de Luciano Spalletti: o embate diante do Milan, no domingo (6), pela 28ª rodada do Campeonato Italiano.

Neste momento, o Napoli é o segundo colocado com 57 pontos, a frente do clube de Milão somente por conta do saldo de gols mais positivo (30 contra 24).