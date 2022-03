Ednaldo Rodrigues, presidente interino da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Ednaldo Rodrigues, presidente interino da CBF Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 05/03/2022 14:02

Rio - A disputa pela presidência da CBF ganhou mais um capítulo. Desta vez Ednaldo Rodrigues, o presidente interino, recorreu ao STJ para permanecer no cargo até a realização de novas eleições. Em informações dadas pelo 'ge', o mandatário requereu a suspensão de uma decisão do presidente do STJ, que determinou ao juiz de primeira instância na Justiça do Rio de Janeiro a nomeação de Dino Gentile, diretor mais velho, para comandar a entidade.

Segundo os advogados de Ednaldo, a CBF assinou um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com o Ministério Público do Rio de Janeiro e o acordo já havia sido validado pelo Tribunal. No termo a confederação também se comprometeu a realizar uma Assembleia Geral, na próxima segunda-feira, para determinar as regras da eleição.

Além disso, o recurso interposto é uma manifestação de força política dentro da CBF, já que foram anexadas as cartas assinadas pelos cinco dos sete vice-presidentes e dos 22 dos 27 presidentes de cada federação estadual.



Os cinco vices que assinaram são Fernando Sarney, Francisco Noveletto, Antonio Aquino Lopes, Antonio Carlos Nunes e Marcus Vicente. Já Gustavo Feijó é rival, não concorda com os termos e tem como aliado Castellar Guimarães. E as federações, que de igual forma, não apoiam o presidente interino são a dos estados do Alagoas, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro.