Vitinho em ação pelo FlamengoDaniel Castelo Branco

Publicado 05/03/2022 12:06

Rio - O clássico entre Flamengo e Fluminense, disputado no dia 6 de fevereiro desta temporada, ainda está tendo capítulos estendidos fora de campo. A partida foi marcada por denúncias de racismo e homofobia, respectivamente por Flamengo e Fluminense. Mas também, o lateral Calegari, do Flu, e o atacante Vitinho, do Fla, foram denunciados no Tribunal de Justiça Desportiva por consequência da expulsão dos dois no jogo.

Em todos os jogos disputados por campeonatos organizados pela Ferj, os jogadores expulsos passam por julgamentos no TJD-RJ. Contudo, assim como os clubes, a Procuradoria do tribunal denunciou os atletas, que já cumpriram a suspensão automática, mas pode ser estendida.

O procurador Luis Cesar Vieira da Silva apontou o empurrão de Calegari e enquadrou no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva que fala em "praticar ato desleal ou hostil durante a partida" e prevê suspensão de um a três jogos. Do outro lado, um soco dado por Vitinho foi denunciado e enquadrado no artigo 254-A do CBJD que diz "praticar agressão física durante a partida", por isso, pode ser suspenso de quatro a 12 jogos.

Além dos jogadores, o árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus também será julgado pelo tribunal, segundo alegação do procurador, que afirma poucos detalhes no relato da expulsão dos jogadores.