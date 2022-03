Desimpedidos anuncia parceria com a Nike - Divulgação/Desimpedidos

Desimpedidos anuncia parceria com a NikeDivulgação/Desimpedidos

Publicado 04/03/2022 20:01

Rio - Um dos maiores canais brasileiros do youtube, o 'Desimpedidos' assinou acordo de patrocínio com a Nike. Além de se juntar ao canal de Fred e Chico, a fornecedora de material esportivo também firmou parceria com o Camisa 21, do apresentador Bolívia. Em comunicado divulgado à imprensa, a empresa relatou o que espera do acordo com o canal de conteúdo esportivo.

A empresa entende que a entrada dos criadores de conteúdo do Desimpedidos e do canal Camisa 21 - ambos gerenciados pela empresa NWB - no hall de parceiros da marca, faz parte do objetivo de estreitar o relacionamento com uma base de audiência consolidada entre os jovens.



"É um grande momento para nós da Nike. Agora passaremos a contar com o alcance e a expertise de dois canais bastante influentes no ambiente digital. Teremos a possibilidade de produzir conteúdos inovadores e de estarmos ainda mais conectados com a Geração Z e com os amantes do esporte. Queremos, juntos, criar novas conversas e narrativas dentro do futebol, além de continuar a inspirar a nova geração de atletas", explica Gustavo Viana, Diretor de Marketing da FISIA, Distribuidora Oficial Nike no Brasil.

Para Gilberto Corazza, diretor de negócios da NWB, a parceria representa um passo importante com inúmeras oportunidades para alavancar o alcance e a relevância dos canais.



"A união de Nike e NWB não poderia ser melhor. São duas marcas inovadoras que querem tornar a jornada do apaixonado por esporte ainda mais relevante com a produção de conteúdo em formatos inéditos. Isso é primordial para que a nossa veia criativa siga pulsando", afirmou.



Com Fred, Chico, Bira, Paulo, Danilo, Marília e Bianca, o Desimpedidos vestirá a marca em todas as ativações, eventos e produções de conteúdo. O maior canal de esportes do YouTube na América Latina foi lançado em junho de 2013 e possui mais de 9 milhões de inscritos. São mais de 22.8 milhões de fãs nas diversas plataformas sociais da internet, como TikTok, Twitter, Facebook e Instagram, que interagem com o canal diariamente.



"É um momento muito especial para a NWB e para o Desimpedidos. Contar com uma parceria com uma das marcas mais desejadas do planeta é uma grande conquista e também gera uma ansiedade muito grande para colocar na rua, nas nossas redes sociais e nos vídeos, os projetos que estamos desenvolvendo juntos. Daqui pra frente a nossa audiência poderá ver os desdobramentos dessa união entre Desimpedidos, Fred e Nike. Tenho certeza que vai ser um sucesso", declara Fred.

Para completar a parceria, o Camisa 21, estrelado por Bolívia, um dos youtubers mais respeitados no meio do futebol, entrega um conteúdo para quem gosta da resenha e do papo de torcedor.



"O Camisa vai fazer seu primeiro aniversário e a festa ficou muito melhor com a parceria com a maior marca esportiva do mundo. É o começo de uma história e tenho certeza que vamos produzir grandes coisas juntos", diz Bolívia.