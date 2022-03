Walter Casagrande é ex-jogador e atualmente trabalha como comentarista da Globo - Foto: Reprodução

Walter Casagrande é ex-jogador e atualmente trabalha como comentarista da GloboFoto: Reprodução

Publicado 04/03/2022 17:45

São Paulo - O ex-jogador e comentarista esportivo da Globo Walter Casagrande recebeu um convite do Partido dos Trabalhadores (PT) para se candidatar ao Senado Federal nas eleições que serão realizados em outubro de 2022. A informação foi publicada pelo colunista Menon, do "Uol Esportes".

"Casão" teria participado de encontros para ouvir a proposta do PT em 2021, mas escolheu seguir a trajetória de comentarista, trabalhando no grupo Globo e sendo critico ferrenho ao governo de Jair Bolsonaro.



Aos 58 anos, Walter Casagrande Júnior atuou profissionalmente entre 1980 e 1996 em como Corinthians, São Paulo, Ascoli (ITA), Torino (ITA), Flamengo e Paulista, além de vestir a camisa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1986.



Ao término de sua trajetória como atleta, o ex-jogador virou comentarista dos canais ESPN e, posteriormente, da Globo, onde segue até hoje. Em 2002, Casagrande recebeu um convite para ser treinador do São Paulo, mas também recusou a proposta.