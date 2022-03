Felipe Drugovich no terceiro e último dia de testes para a temporada de 2022 da Fórmula 2 - Joe Portlock - Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images

Publicado 04/03/2022 15:55

Rio - O terceiro e último dia de testes da pré-temporada da Fórmula 2 ocorreu nesta sexta-feira (4), no Bahrein. Embora o treino tivesse que ser interrompido por uma forte tempestade de areia, os pilotos da categoria conseguiram fazer um bom número de voltas. No período em que foi possível correr, o brasileiro Felipe Drugovich, da MP Motorsport, foi quem fez o tempo mais rápido entre todos os pilotos do grid.

Com o tempo de 1min44s911, Drugovich conseguiu superar seu companheiro de equipe, o francês Clément Novalak, que ficou na segunda colocação, fazendo 1min45s883. Fechando o top 3, o estoniano Jüri Vips, da equipe Hitech, anotou o tempo de 1min45s978.

Ainda no top 10 do último dia de pré-temporada, ficaram os seguintes pilotos: Liam Wason (Austrália), Logan Sargeant (Estados Unidos), Roy Nissany (Israel), Dennis Hauger (Noruega), Théo Pourchaire (França), Jack Doohan (Austrália) e Ayumu Iwasa (Japão). O piloto que mais completou voltas no dia foi Théo Pourchaire, com 56 voltas completadas.

Além de Felipe Drugovich, outro brasileiro faz parte do grid da Fórmula 2: Enzo Fittipaldi, que sofreu um acidente grave no GP de Jeddah, no final de 2021, retornou para o cockpit nesta semana. Nos treinos desta sexta-feira, o "Tubarãozinho" garantiu apenas a 20ª colocação, com o tempo de 1min49s084, o suficiente para ficar na frente do seu colega de equipe, o turco Cem Bölükbasi.