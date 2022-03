Roman Abramovich - Divulgação

Roman Abramovich Divulgação

Publicado 04/03/2022 15:00

Rio - O bilionário russo Roman Abramovich anunciou recentemente que está vendendo o Chelsea, porém, de acordo com a agência "Reuters", o investidor não tem pressa para fazer o negócio. Ele, inclusive, já teria rejeitado uma oferta de 2,5 bilhões de libras (R$ 16,7 bilhões) pelo atual campeão da Liga dos Campeões.

Abramovich contratou o bancário Joe Ravitch, cofundador de um banco de de investimentos, para auxiliar no processo de busca de um comprador do clube inglês. "Não vamos apressar nada. É muito importante que o Chelsea tenha o dono certo para guiar o clube", afirmou Ravitch à "Reuters".



Roman Abramovich anunciou nesta semana que venderá o Chelsea, depois de se tornar alvo do parlamento britânico em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia. A decisão aconteceu após grande pressão da opinião pública no Reino Unido.

A intenção seria ampliar o impacto das medidas na economia russa e também atingir o governo de Vladimir Putin, que teria ligações intensas com empresários que tiveram grande ascensão ao fim da União Soviética, entre eles estaria Roman Abramovich.

Abramovich estaria esperando receber até 4 bilhões de libras (R$ 26,7 bilhões) pelo clube, de acordo com a imprensa inglesa. O Chelsea foi comprado pelo bilionário em 2003 por 140 milhões de libras (R$ 939 milhões, atualmente).

De lá para cá, o o russo fez um pesado investimento no clube e conseguiu transformá-lo em uma potência do futebol europeu, com muitos títulos dos Campeonato Inglês, duas Ligas dos Campeões e um Mundial de Clubes.