Publicado 04/03/2022 14:57

Rio - Abel Ferreira voltou a recusar uma proposta do Palmeiras para estender o seu atual contrato, que acaba no final do ano.



Em reunião ocorrida após a conquista da Recopa Sul-Americana na quarta-feira (2), com a vitória por 2 a 0 do Verdão sobre o Athletico, no Allianz Parque, o comandante português, maior vencedor de títulos internacionais do clube, expôs que prefere não se comprometer com um acordo a longo prazo.



A informação foi divulgada primeiro pelo canal Band Sports e confirmada pelo LANCE! com pessoas ligadas à diretoria alviverde.



Uma das ofertas sugeridas pela diretoria do Verdão foi estabilização do treinador em São Paulo (SP), com sua família vindo morar de vez na cidade com toda a estrutura (como transporte e escola das filhas dele) bancada pelo clube.



Mas segundo a emissora, Abel tem medo de uma mudança dão drástica na rotina de sua família e depois ser demitido caso ocorra uma sequência de maus resultados.



Dono de quatro títulos pelo Palmeiras, o treinador entretanto disse que a sua posição não é definitiva e vai aguardar para decidir sobre o seu futuro.



O L! apurou que uma das táticas a serem usadas pela diretoria para convencer Abel é justamente mostrar como seria a estrutura oferecia à própria família do treinador. Sua mulher, por exemplo, veio ao Brasil acompanhar a final da Recopa com toda a viagem bancada pelo Alviverde.



Entretanto, apesar do esforço, o sentimento interno não é de otimismo. O Palmeiras sabe que dois fatores influenciarão a decisão de Abel. A primeira é a janela europeia do meio do ano, quando parece certo que haverá propostas da Europa pelo treinador. A segunda é a chegada dos reforços pedidos pelo treinador. O centroavante pedido no ano passado, por exemplo, não chegou até hoje.



A proposta de renovação estava nas mãos de Abel desde o ano passado. Depois do Mundial de Clubes, perdido para o Chelsea, da Inglaterra, houve uma tentativa de contato por parte da diretoria, que não prosperou. Segundo o que a reportagem apurou, a ideia do Palmeiras é prolongar o vínculo por pelo menos mais dois anos.