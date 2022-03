Cavani deixará o Manchester United no meio do ano - AFP

Cavani deixará o Manchester United no meio do anoAFP

Publicado 04/03/2022 18:29

Rio - Edinson Cavani certamente é um dos ativos mais fortes da América do Sul para o meio do ano, quando encerra o seu contrato junto ao Manchester United. Em meio as especulações, Boca Juniors, Nacional, Botafogo e Corinthians foram apontados como possíveis destinos em nosso continente.

Porém, exista quem não coloque Cavani na lista e atende pelo nome de River Plate, do badalado Marcelo Gallardo. Em conversa com a Rádio Mitre, Enzo Francescoli, diretor do clube argentino, descartou qualquer negociação e interesse no atleta.



“Nunca falei com o Cavani. Não existiu nenhum tipo de negociação e não terá nada”, disparou.

O empresário norte-americano John Textor, novo dono do Botafogo, já apontou diversas vezes que Cavani é seu favorito para conseguir o retorno da Europa para a América do Sul. O investidor se declarou fã do atacante uruguaio e pretende abrir conversas em breve.