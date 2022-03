Jöachim Löw foi técnico da Alemanha na conquista da Copa do Mundo de 2014 - ROBERT MICHAEL / AFP

Jöachim Löw foi técnico da Alemanha na conquista da Copa do Mundo de 2014ROBERT MICHAEL / AFP

Publicado 04/03/2022 17:19

Khedira revelou, quase oito anos depois, uma história de bastidor do histórico 7 a 1 da Alemanha sobre o Brasil no Mineirão, pela semifinal da Copa do Mundo de 2014. Segundo o ex-volante, o técnico alemão na época, Jöachim Löw, ameaçou os jogadores no intervalo caso fizessem piada sobre o placar, que estava 5 a 0 após o primeiro tempo.

"Löw foi a parte mais importante do dia. No intervalo, disse que se alguém baixasse seu rendimento ou mesmo fizesse piadas sobre estar 5 a 0, substituiria de imediato e não jogaria a final. Ele pediu que levássemos a sério e respeitássemos a Seleção Brasileira. Mais do que isso, que respeitássemos os torcedores e o país", afirmou Khedira, autor de um dos gols, em entrevista à 'ESPN'.



Na pior derrota da Seleção em sua história, a Alemanha fez o primeiro gol aos 11 do primeiro tempo e depois, em um espaço de apenas seis minutos marcou outros quatro: Klose aos 23, Kroos aos 24 e 26, e Khedira aos 29. No segundo tempo, os alemães acataram o pedido do treinador e continuaram jogando para valer e fizeram mais dois, com Schurrle aos 24 e 34. O Brasil fez o gol de honra apenas nos acréscimos, com Oscar.