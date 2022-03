Piloto russo, Nikita Mazepin tem futuro incerto na Haas - Reprodução

Piloto russo, Nikita Mazepin tem futuro incerto na HaasReprodução

Publicado 04/03/2022 15:45

A reunião de emergência do Conselho Mundial de Automobilismo na terça-feira após a invasão da Ucrânia trouxe medidas bastante rígidas e regras a serem seguidas à risca pelos pilotos e o pessoal envolvido diretamente no mundo da velocidade Os nomes da Rússia e de Belarus foram praticamente banidos. Em um documento com várias normas, há até a proibição de citação dos países em redes sociais.

Pilotos com nacionalidade russa ou belarrussa estão liberados para disputar provas no automobilismo mundial, mas sem defenderem as cores e o hino de seus respectivos países. Todos terão de assinar um termo de compromisso.



"Não exibirei nenhum símbolo, cores ou bandeiras nacionais da Rússia/Belarus publicamente ou por meio de redes sociais ou meios de comunicação", traz o quarto item do documento divulgado pelo Federação Internacional de Automobilismo (FIA), publicado nesta sexta-feira.



Outro artigo bastante rígido é o sétimo. "Não farei declarações ou comentários, tomarei quaisquer ações ou me comportarei de maneira que seja prejudicial aos interesses da FIA, em qualquer competição e/ou no automobilismo em geral. No lado particular, não expressarei nenhum apoio (direto ou indireto) para o russo e/ou belarusso sobre atividades em relação à Ucrânia."



A Fórmula 1 já havia banido o GP da Rússia em definitivo do calendário e pilotos russos foram proibidos de disputar corridas no Reino Unido. O descumprimento das regras vai gerar penalidade dura aos pilotos.



A FIA condenou a invasão russa na Ucrânia e o apoio prestado por Belarus. Os representantes do país no automobilismo não poderão, ainda, ter citações de seu país em capacete, carro, uniforme, itens pessoais... E nem mesmo cantar o hino em local de competições.