Roberto Carlos em ação pelo time amador inglês Bull In The Barne - AFP

Roberto Carlos em ação pelo time amador inglês Bull In The Barne AFP

Publicado 04/03/2022 18:22

Pentacampeão mundial e ídolo do Real Madrid, Roberto Carlos 'deixou' a aposentadoria por um dia e voltou a jogar pelo Bull In The Barne, time amador de um pub inglês. Aos 48 anos, o ex-lateral fez um gol, de pênalti, mas não evitou a derrota de seu time por 4 a 3 para o o Harlescott Rangers, em amistoso disputado nesta sexta-feira.

Localizado na cidade de Shropshire, no norte da Inglaterra, o Bull In The Barne (fundado por frequentadores do bar com o mesmo nome) ganhou um sorteio através da plataforma eBay, o que garantiu contar por um dia com uma lenda recente do futebol, no caso Roberto Carlos. O time amador pagou 5 libras (cerca de R$33,54) para comprar a rifa que garantiu a presença do ex-jogador.



A ação fez parte de um evento de caridade de janeiro da eBay, chamado 'Dream Transfer' (transferência dos sonhos, em português). O dinheiro arrecadado foi entregue à instituição Football Beyond Borders, que ajuda jovens carentes.



"Meu queixo caiu quando descobrimos que o Bull in the Barne venceu o Dream Transfer e que Roberto Carlos jogaria ao nosso lado em Shrewsbury", afirmou o técnico Ed Speller.