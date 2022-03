Novo uniforme do Cruzeiro - Reprodução/Footy Headlines

Publicado 04/03/2022 18:56

Rio - No começo da tarde desta sexta-feira (4), o Cruzeiro anunciou o seu novo uniforme principal para a temporada de 2022. A camisa da Raposa relembra a origem do nome Cruzeiro Esporte Clube, trazendo o primeiro escudo utilizando pela equipe com este nome, em 1942.

O uniforme, predominantemente azul, relembrando o céu de uma galáxia, faz alusão às estrelas que deram origem à mudança do nome da equipe, que antes se chamava Palestra Itália, e se tornou Cruzeiro Esporte Clube, 80 anos atrás.

No peito tenho cinco estrelas que carrego com amor!



É a origem do nome que levamos no coração. Somos céu, somos estrela, somos Cruzeiro!



Entre em https://t.co/4fBz5mLWee e venha fazer parte desta constelação.#criadocomadidas | @adidasbrasil pic.twitter.com/Fu5a7cVVWF — Cruzeiro (@Cruzeiro) March 4, 2022

Esta mudança no nome do clube mineiro ocorreu pois, durante a Segunda Guerra Mundial, foi lançado um decreto do governo federal, que proíbia qualquer termo que remetia a Itália, seja em entidades, instituições ou estabelecimentos no país.

Confira as imagens do novo uniforme do Cruzeiro.

Filipe Machado com o novo uniforme do Cruzeiro Divulgação

Edu com o novo uniforme do Cruzeiro Divulgação

Bermuda do novo uniforme do Cruzeiro Reprodução/Footy Headlines

Assim como nos últimos anos, o uniforme da Raposa para a temporada de 2022 foi assinado pela Adidas, e está sendo vendido nas versões adultas, tanto masculina quanto feminina, por R$ 299,90. Na versão juvenil, a camisa está sendo vendida por R$ 249,90, mesmo valor do kit infantil, que inclui a camisa e o calção de jogo.