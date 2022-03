Influenciador que defendeu o Resende em 2021 viaja à Europa e vai produzir websérie | Esporte | O Dia

Cartolouco fez parte do elenco do Resende no Campeonato Carioca - Divulgação/Resende

Publicado 04/03/2022 15:23

Rio - O digital influencer Cartolouco teve sua primeira experiência como jogador profissional de futebol em 2021, quando participou da equipe do Resende que disputou o Campeonato Carioca - apesar de não ter atuado. Agora, o novo desafio de Lucas Strabko será na Europa.



E, assim como no último ano, as aventuras do jornalista serão mostradas em seu canal no Youtube, na segunda temporada de sua websérie, que conta com o patrocínio da EstrelaBet. Ele embarca para a Europa no dia 5 de março, e a expectativa é que o primeiro episódio esteja no ar no dia 8.



Estrela da série, Cartolouco falou sobre a sequência de sua websérie e projetou a aventura na Europa.



"A experiência que tive no ano passado vestindo a camisa do Resende foi algo único na minha vida. Vivi coisas que jamais tinha imaginado, e consegui entender muito mais do que acontece no dia a dia dos jogadores e clubes de futebol. Por isso, resolvi ir para a Europa e dar sequência nesse sonho. Fiquei muito feliz com o primeiro resultado da websérie e tenho certeza de que as pessoas vão gostar muito desta segunda temporada também", afirmou.

Executivo da 213 Studios e um dos idealizadores do projeto, Guilherme Breder falou sobre o que motivou a segunda temporada da websérie.



"Diante do sucesso da primeira temporada, pensamos: qual seria o novo desafio para o Cartolouco? Ele vai para a Europa! O jogador caro precisa brilhar na Europa! Vamos contar essa história por lá!. Com a mesma ótica, o patrocinador master da websérie, EstrelaBet, embarcou nessa conosco. Estamos muito felizes e empolgados com a saga do Cartolouco na Europa, e acreditamos que o conteúdo será imperdível", contou.



O Diretor de Operações da EstrelaBet, Fellipe Fraga, também falou sobre a aposta no projeto.



"O Cartolouco é uma estrela. Sua irreverência e paixão pelo futebol combinam com o nosso pensamento, de levar entretenimento às pessoas. Ser parte da realização do sonho do Cartolouco, parceiro do nosso Resende, é motivo de muito orgulho para nós. Très bien, Cartolouco! Suicre le cours des étoiles!", disse.



Mesma empolgação que toma conta de Rafael Zanette, Head de Patrocínios da EstrelaBet.



"Estamos muito contentes com a parceria e por poder proporcionar algo super bacana para todos que são fãs do Cartolouco. Preparamos algo muito especial e temos certeza de que todos irão gostar. A EstrelaBet é isso, queremos sempre estar juntos de projetos desta magnitude", concluiu.