Josh Wander, Sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, Presidente do Vasco da Gama e Juan Arciniegas, Diretor de Esportes, Mídia e Entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Publicado 04/03/2022 13:23

O Vasco anunciou que o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Carlos Eduardo Amaral Fonseca, convocou nova sessão para definir os ritos a ser seguidos pelo órgão para a tramitação da proposta de constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SFA), além de avaliar a possível negociação de suas ações em caso de aprovação. A reunião está marcada para quinta-feira, dia 10, às 18h.

O formato do encontro será híbrido: os conselheiros poderão participar presencialmente na sede Náutica da Lagoa ou de forma virtual. Na convocação, o presidente do Conselho Deliberativo detalhou o caminho que a diretoria fez junto aos outros poderes do clube até o anúncio oficial do memorando de entendimento junto à 777 Partners e à aprovação do empréstimo de R$ 70 milhões.



No documento de 10 páginas, há a confirmação que a sessão de quinta-feira tratará dos próximos passos da proposta da SAF até chegar à Assembleia Geral dos sócios do Vasco, que pode aprovar ou reprovar a criação da sociedade anônima de futebol. Entre eles, discussão de alteração pontual no estatuto do clube de forma a deixar expressa a condição se o Vasco criar uma SAF, disciplinar uma futura transmissão de ativos para a mesma e discutir sobre votação não presencial em futura Assembleia Geral.



Outras discussões programadas são referentes PA proposta da diretoria para constituição da SAF 100% Vasco, capitalização da SAF e condições especiais e o cronograma a ser seguido pelo Conselho Deliberativo, que prevê a realização de mais duas sessões do órgão e, na sequência, a convocação de duas Assembleias Gerais Extraordinárias.