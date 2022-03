Thomas Tuchel - PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Publicado 04/03/2022 13:08

Rio - Thomas Tuchel afirmou que sua permanência no Chelsea é incerta caso o clube venha a ser vendido por Roman Abramovich. Em entrevista coletiva, o alemão amenizou dizendo que esse sentimento faz parte da carreira de um técnico de futebol, mas torce para um desfecho positivo da novela.



"O Chelsea, do meu ponto de vista, é um lugar perfeito e adoro estar aqui. Espero continuar. Há incertezas, mas elas sempre existem quando você é treinador de futebol. Sou positivo e espero que tudo termine bem".

Por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia, Abramovich está disposto a se desfazer do clube que comanda há quase 20 anos. Ainda assim, Tuchel dedicou o título do Mundial de Clubes ao empresário russo como o encerramento de uma era vitoriosa.



"Estamos felizes por termos conquistado esse título para ele. Encerramos um ciclo com ele e com seu esforço, paixão e compromisso com o clube. Foi um bom momento".



Até o momento, a imprensa inglesa afirma que há quatro empresários que estão interessados em adquirir o Chelsea. No entanto, ainda não há nenhuma proposta que tenha sido aceita por Abramovich.