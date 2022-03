Sede da Fifa em Zurique, na Suíça - Divulgação / Fifa

Publicado 04/03/2022 12:21

Em meio à resistência da Ucrânia contra a invasão da Rússia, a federação ucraniana enviou um pedido à Fifa para adiar seu jogo pela repescagem europeia das Eliminatórias da Copa do Mundo. E, segundo o site 'Uol', a entidade máxima do futebol avalia acatar o pedido.



De acordo com a reportagem, a Associação de Futebol da Ucrânia argumentou que, em meio aos ataques russos, seria difícil reunir os jogadores. A Escócia, adversária ucraniana, enviou uma carta em que apoia o adiamento do confronto, inicialmente marcado para dia 24 de março.



Antes de bater o martelo, Fifa e Uefa aguardam posicionamento das federações de País de Gales e Áustria, que se enfrentam e o vencedor irá encarar quem passar de Ucrânia e Escócia. Desta maneira, galeses e austríacos jogariam no dia 24 e esperariam pelo adversário, para definir a última vaga europeia em junho.



Caso o adiamento seja aprovado, o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, que acontecerá no dia 1 de abril, terá ainda três participantes em aberto. Além da última vaga europeia, faltarão as duas seleções que sairão das repescagens mundiais, marcadas para 15 e 16 de junho no Qatar.