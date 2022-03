Caso envolvendo Gabigol terá julgamento no TJD-RJ - Marcelo Cortes / Flamengo

Caso envolvendo Gabigol terá julgamento no TJD-RJMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/03/2022 09:00 | Atualizado 04/03/2022 09:12

Rio - O Fluminense foi denunciado pela procuradoria do TJD-RJ por conta do caso de racismo envolvendo Gabigol no clássico entre o Tricolor e o Flamengo pela Taça Guanabara. O clube das Laranjeiras corre risco de perder pontos no Estadual, por conta do ocorrido. As informações são da Rádio Tupi.

Além disso, o procurador do tribunal, André Valentim também entrou com um pedido de medida cautelar para a Ferj não levar o troféu da Taça Guanabara para o jogo do Fluminense, neste sábado, contra o Resende, e que não seja entregue ao Tricolor até a homologação do resultado do Fla-Flu.

O clube das Laranjeiras foi enquadrado no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência". O julgamento ainda será marcado.