Marcelo CirinoFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/03/2022 21:00

Rio - O Bahia informou na tarde desta quinta-feira (3), que o atacante Marcelo Cirino rescindiu o seu contrato por motivos pessoais. Em comum acordo, o jogador de 30 anos decidiu deixar o clube uma semana após o atentado a bomba contra o ônibus da delegação.

Marcelo Cirino deixa o Bahia Foto: Divulgação/EC Bahia

Próximo do goleiro Danilo Fernandes, que precisou ser hospitalizado e realizará um procedimento no olho nesta sexta-feira, Cirino era quem estava mais próximo da entrada do explosivo.

Marcelo Cirino foi anunciado pelo Bahia no início de setembro de 2021, disputou oito partidas e marcou dois gols. O atacante tinha contrato até o fim de 2023, após rescindir com o Chongqing Dangdai, da China.