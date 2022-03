Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 03/03/2022 18:22

Rio - Em má fase no Manchester United, da Inglaterra, Cristiano Ronaldo admitiu que pretende atuar até os 40 anos. No entanto, em entrevista à "Sky Sports", o ex-jogador Zé Roberto, com passagem pela seleção brasileira, acredita que o craque português antecipe a aposentadoria por falta de títulos.

"Para mim, o Cristiano é uma máquina, mas não acredito que ele continue a jogar até os 40 anos, porque é um atleta que sempre jogou em alto nível e que lutou sempre por troféus, procurando sempre ser o melhor do mundo. Nos últimos dois anos temos visto que ele não tem conseguido isso na Juventus e no Manchester United. A melhor prova disso é que não tem estado entre os dois ou três melhores jogadores nos prémios individuais", afirmou Zé Roberto.



"Ele continua sendo um jogador que custa muito, mas, enquanto alguém que está habituado a jogar a um nível tão alto, chegará a altura em que terá de decidir se não é melhor parar do que continuar a procurar algo que não será o mesmo", completou.