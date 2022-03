Richarlison foi artilheiro da Olimpíada - Lucas Figueiredo/CBF

Richarlison foi artilheiro da OlimpíadaLucas Figueiredo/CBF

Publicado 03/03/2022 16:47 | Atualizado 03/03/2022 16:48

Rio - O atacante Richarlison, do Everton, da Inglaterra, é embaixador do Nova Venécia Futebol Clube, do Espírito Santo, fundada no ano passado, e presidida por seu pai, Antônio Marcos de Andrade. Em entrevista ao "Globo", por e-mail, o ex-jogador do Fluminense brincou ao dizer que poderia encerrar a carreira no clube.

No entanto, apesar de estar empolgado com o momento da equipe, que estreia na Copa do Brasil contra o Ferroviário-CE nesta quinta-feira, o atleta lamentou porque o Everton joga um pouco depois pela Copa da Inglaterra, e não terá condições para acompanhar a partida.

"Não vou conseguir ver o jogo inteiro. Mas, mesmo assim, vou ficar na torcida e mandar toda energia positiva para o pessoal conseguir essa classificação, que seria uma coisa histórica pro time e pra minha cidade também", afirmou Richarlison ao 'Globo'.