Apresentador - NetoFoto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 03/03/2022 16:00

Rio - O apresentador da Band, Neto, rebateu o atacante Deyverson, do Palmeiras, após o jogador comemorar o título da Recopa Sul-Americana ofendendo o ídolo corintiano, em vídeo que viralizou nas redes sociais. Neto ironizou o atleta alviverde e afirmou que ele só está no elenco palmeirense por conta da sua boa relação com os companheiros.

"Eu, Deyverson, digo o seguinte para você: Você é o Liminha, do SBT. Você não é jogador. Você é o Liminha, o que era do Globo, o Russo. Você só está no Palmeiras porque os jogadores pediram que você ficasse. E, por sinal, você fez o gol de um título importantíssimo e vai ficar na história. E eu fiquei feliz", completou.

Em um vídeo que circulou nas redes sociais, o camisa 16 do Alviverde aparece próximo da torcida segurando uma faixa com o escrito "Chupa, Gambá", em referência aos rivais corintianos. Pela gravação, é possível fazer uma leitura labial do atacante falando "Chupa, Neto".

Deyverson faz parte do elenco do Palmeiras há algumas temporadas, mas não é titular da equipe de Abel Ferreira. O atacante viveu seu maior momento com a camisa do Verdão na final contra o Flamengo, na Libertadores de 2021, quando marcou o gol do título.